«Реал» и «Атлетико» ведут борьбу за бразильского вундеркинда

Мадридский «Реал» после трансфера Жуниора Винисиуса и Родриго, не меняет внутреннюю политику ориентироваться на чемпионат Бразилии.

Новым футболистом, на которого нацелился «королевский» клуб, стал 21-летний центральный полузащитник Данило дос Сантос. Он защищает цвета бразильского «Палмейраса». По данным Mundo Deportivo, к футболисту проявляет интерес «Атлетико».

И «Реал», и «матрасники» считают, что Данило будет хорошим вложением в будущее команды. Футболист сыграл за «Палмейрас» 14 матчей в прошлом сезоне, забил четыре мяча и отдал голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.