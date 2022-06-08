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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и «Атлетико» ведут борьбу за бразильского вундеркинда

08 Июня 2022 • 18:07 Комментировать (4)

Мадридский «Реал» после трансфера Жуниора Винисиуса и Родриго, не меняет внутреннюю политику ориентироваться на чемпионат Бразилии.

Новым футболистом, на которого нацелился «королевский» клуб, стал 21-летний центральный полузащитник Данило дос Сантос. Он защищает цвета бразильского «Палмейраса». По данным Mundo Deportivo, к футболисту проявляет интерес «Атлетико».

И «Реал», и «матрасники» считают, что Данило будет хорошим вложением в будущее команды. Футболист сыграл за «Палмейрас» 14 матчей в прошлом сезоне, забил четыре мяча и отдал голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.   


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Палмейрас Ла Лига Данило дос Сантос
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