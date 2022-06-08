Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта со своим полузащитником Лукой Модричем. Срок нового соглашения с хорватским хавбеком будет рассчитан до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Модрич своей игрой помог мадридскому «Реалу» выиграть 35-й чемпионский титул Ла Лиги и 14-й кубок Лиги чемпионов. 36-летний хорват в этих турнирах являлся незаменимым игроком основного состава.

Напомним, что Модрич присоединился к мадридскому «Реалу» летом 2013 года из лондонского «Тоттенхэма». С тех пор хорват выиграл в составе клуба 5 кубков Лиги чемпионов, последний из которых был добыт в конце мая в Париже в финале против «Ливерпуля».