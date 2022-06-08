Президент «Хетафе»: «45 минут назад агент Бэйла предложил нам подписать контракт»

Президент «Хетафе» Анхель торрес заявил, что его клуб может подписать контракт с Гаретом Бэйлом. Напомним, что после истечения срока контракта с мадридским «Реалом» валлийский полузащитник находится в статусе свободного агента.

«45 минут назад мне звонил агент Бэйла. Он предложил нам своего клиента и заявил, что игрок хочет подписать контракт. Мы обязательно рассмотрим и изучим эту возможность», – цитирует Торреса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Бэйл был готов завершить профессиональную карьеру футболиста в случае, если сборная Уэльса не попала бы на чемпионат мира. Тем не менее, валлийцы пробились на «Мундиаль», поэтому Бэйл сыграет еще как минимум один сезон.