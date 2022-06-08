«Реалу» придётся выложить 116 млн евро за полузащитника «Монако»

Переход молодого французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени будет очень дорого стоить для мадридского «Реала».

По информации RMC Sport, за 22-летнего французского футболиста «королевскому клубу» придётся заплатить солидные 116 миллионов евро. Такая сумма может образоваться в том случае, если все бонусы, прописанные в контракте Чуамени, будут в итоге активировать.

Напомним, что француз уже согласовал пятилетнее соглашение с мадридской командой, так что официально о трансфере должны объявить уже в ближайшее время. В прошлом сезоне Чуамени провёл во французской лиге 35 матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.