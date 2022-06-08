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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес признался, что мог перейти в «Реал»

08 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес признался, что мог оказаться в мадридском «Реале».

«Я несколько раз мог перейти в «Реал». Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в составе «Валенсии». Думаю, тогда и так всё шло хорошо», — цитирует Торреса COPE.

Напомним, вингер перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в конце декабря прошлого года. В минувшем сезоне 22-летний футболист провёл в составе каталонского клуба 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. За семь матчей в составе «Манчестер Сити» на счетё Феррана Торреса три гола и одна передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ферран Торрес
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