Ферран Торрес признался, что мог перейти в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес признался, что мог оказаться в мадридском «Реале».

«Я несколько раз мог перейти в «Реал». Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в составе «Валенсии». Думаю, тогда и так всё шло хорошо», — цитирует Торреса COPE.

Напомним, вингер перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в конце декабря прошлого года. В минувшем сезоне 22-летний футболист провёл в составе каталонского клуба 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. За семь матчей в составе «Манчестер Сити» на счетё Феррана Торреса три гола и одна передача.