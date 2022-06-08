«Барселона» может подписать защитника «Шахтёра»

Боссы «Барселоны» могут в летнее трансферное окно подписать молодого бразильского защитника донецкого «Шахтёра» Додо.

По информации Diario Sport, каталонская команда попробует этим летом договориться с «горняками» по поводу трансфера 23-летнего бразильского футболиста, который очень хочет сменить клубную прописку. Напомним, что действующее соглашение защитника с донецкой командой рассчитано до июня 2025 года. В услугах Додо также заинтересованы «Реал» и «Фиорентина».

В прошедшем сезоне Додо провёл в украинском чемпионате 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.