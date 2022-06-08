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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике и Шакира были замечены вместе на матче их сына

08 Июня 2022 • 10:56 Комментировать

Известная певица Шакира и испанский футболист Херард Пике снова были замечены вместе. Пара посетила бейсбольный матч их сына.

По информации Daily Star, футболист и певица, несмотря на недавнее расставание, решили вместе посетить бейсбольный матч их сына Милана. На матче Шакира счастливо улыбалась, а вот изменщик Пике грустил и часто сидел с опущенной головой.

Напомним, что недавно пара рассталась из-за измен защитника «Барселоны». Сначала были слухи о том, что Пике изменил Шакире с матерью своего одноклубника Гави, но затем появилась информация об отношениях футболиста с 20-летней студенткой.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Шакира
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