Ферран Торрес — о «Барселоне»: «Я знал, куда переходил»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал выступления испанского клуба в минувшем сезоне.

Напомним, футболист пополнил состав каталонцев в конце декабря прошлого года, перейдя из «Манчестер Сити».

«Это был сложный год, потому что сначала у меня была травма. В «Барселону» я прибыл с энтузиазмом. Мы немного изменили ситуацию и смогли выйти в Лигу чемпионов, но закончили сезон не лучшим образом», — приводит слова Торреса Cope.

Испанец отметил, что прекрасно знал, куда переходил, заявив, что «Барселоне» удалось выполнить поставленную перед командой задачу, обеспечив себе участие в главном клубном турнире Европы.

В минувшем сезоне 22-летний Торрес провёл в составе «сине-гранатовых» 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. Также на счету футболиста три мяча и одна передача в семи играх за «Манчестер Сити».