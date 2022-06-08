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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Барселоны» Хави провёл переговоры с экс-игроком «Реала»

08 Июня 2022 • 09:14 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави созванивался с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией, чтобы обсудить возможный переход аргентинца в испанский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован также туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провёл в составе «ПСЖ» 31 матч, забив пять голов и отдав девять результативных передач.

За парижан вингер выступает с 2015 года. Нынешним летом Ди Мария сможет покинуть клуб на правах свободного агента. Ранее аргентинец также защищал цвета «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2014 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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