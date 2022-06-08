Полузащитник «ПСЖ» сравнил «Реал» с «Бокой Хуниорс»

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Ленадро Паредес в разговоре с журналистами сравнил мадридский «Реал» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Паредес сказал, что мадридская команда в Лиге чемпионов точно не играла лучше, чем остальные клубы, но всё же «сливочные» сумели выиграть трофей. Полузащитник считает, что «Реал» чем-то похож на известный аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Мадридская команда похожа на «Боку» с точки зрения истории, характера и менталитета», - добавил Паредес.

Напомним, что в этом сезоне «Реал» выбил парижскую команду из Лиги чемпионов. Команда под руководством Карло Анчелотти в итоге выиграла трофей. В финале «сливочные» минимально обыграли «Ливерпуль».