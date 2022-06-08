Вальбуэна назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

Экс-игрок московского «Динамо» и французской сборной Матье Вальбуэна в разговоре с журналистами назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Матье сказал RMC Sport, что с его стороны было бы нечестно сказать, что Бензема в этом году не заслуживает «Золотой мяч». Полузащитник отметил, что Карим объективно в спортивном плане был намного лучше остальных игроков, так что форвард «Реала» должен забирать награду.

Напомним, что Карим Бензема недавно получил условный срок по делу о шантаже Вальбуэна. Из-за этого скандального дела форвард долгое время не вызывался в национальную команду.