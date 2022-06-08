Кто такой Чуамени, и почему «Реал» заплатит за него 100 миллионов евро

«Реал» выиграл гонку за Орельена Чуамени. Мадридцы заплатят за француза порядка 100 миллионов евро и подпишут долгосрочный контракт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто это такой.

Трансфер Орельена Чуамени из «Монако» обойдётся «Реалу» почти в 100 миллионов евро. Это больше, чем сумма, которую дортмундская «Боруссия» получит от «Манчестер Сити» за Эрлинга Холанна. При этом норвежец входит в списки лучших игроков мира, а француза, кажется, далеко не все вообще видели в деле. Кто такой этот Чуамени, и почему он стоит 100 миллионов евро?

Чуамени 22 года, и он играет в центре полузащиты. В прошлом году в чемпионате Франции он провёл 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи. На скромную статистику результативных баллов смотреть не стоит, потому что его сильные стороны связаны вовсе не с атакой. В среднем за матч в Лиге 1 Чуамени в прошедшем сезоне делал 2,5 отбора и 2,9 перехвата. Француз – довольно мобильный опорник, который призван прерывать атаки соперников и начинать свои. При этом по своей работоспособности он готов носиться от штрафной до штрафной, исполняя классический «бокс-ту-бокс».

Если в отборе Чуамени хорош, хотя пока ещё уступает Каземиро, то вот в атакующих действиях ему точно надо прибавлять. Хотя он пытается быстро разворачивать атаки вперёд, остроты его передачам не хватает. В этом компоненте он не так силён, хотя порой и играл на позиции «восьмёрки» в этом сезоне. Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и вовсе считает, что Чуамени по силам раскрыться даже в роли «десятки», но в это верится с трудом. Кстати, во Франции его порой сравнивают с Канте, что выглядит очень лестно.

Чуамени блестяще провёл прошлый сезон, чем привлёк внимание топ-клубов. Многие отмечали, что в матче против «ПСЖ» он буквально уничтожил Марко Верратти. В списке интересантов были «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», но на финишной прямой сошлись «Реал» и «ПСЖ». Во многом за счёт этой конкуренции получился аукцион, из которого «Монако» и сумел получить максимальную выгоду.

Чуамени – это подписание с прицелом на будущее для «Реала», хотя рассчитывать на него будут уже сейчас. Скорее всего, его ждёт адаптация в Мадриде, как было у его соотечественника Эдуардо Камавинга. Анчелотти наверняка будет постепенно подводить Чуамени к составу, дозированно давая ему игровое время. Однако очевидно, что в будущем в Мадриде видят связку двух французов в основном составе.

Чуамени видится как наследник Каземиро. Бразильцу 30 лет, и вскоре «Реалу» понадобится искать нового опорного полузащитника. Именно Чуамени и должен по позиции его заменить. Хотя, возможно, что в ближайшем сезоне француз будет как раз выходить вместе с Каземиро, располагаясь чуть выше. Адаптацию на новом уровне никто не отменял.

Помимо игровых качеств Чуамени – это вопрос статуса «Реала». Упустив Мбаппе и не подписав Холанна, мадридцы должны были сделать статусное приобретение. Чуамени, которого очень высоко ценят, именно из числа таких. И никто не отменял возможность «щёлкнуть по носу» «ПСЖ». Подписать Мбаппе «Реалу» не удалось, зато двух других перспективных французов удалось. Возможно, именно паре Камавинга – Чуамени теперь предстоит ковать новые победы «сливочных» в Лиге чемпионов.

Роман Андреев