«Барселона» и «Атлетико» претендуют на форварда «Вильярреала»

«Барселона» и «Атлетико» столкнулись с необходимостью усилить линию атаки после сезона-2021/22.

Испанское агентство Diario SPORT пишет о том, что обе команды претендуют на 30-летнего Херарда Морено. По данным источника, «Вильярреал» согласен продать игрока не менее, чем за 40 миллионов евро.

30-летний Морено защищает цвета «Вильярреала» с 2018 года, перейдя из «Эспаньола». В прошедшем сезоне испанец принял участие в 27 матчах за команду, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.