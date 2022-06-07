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«Барселона» и «Атлетико» претендуют на форварда «Вильярреала»

07 Июня 2022 • 19:49 Комментировать

«Барселона» и «Атлетико» столкнулись с необходимостью усилить линию атаки после сезона-2021/22.

Испанское агентство Diario SPORT пишет о том, что обе команды претендуют на 30-летнего Херарда Морено. По данным источника, «Вильярреал» согласен продать игрока не менее, чем за 40 миллионов евро.

30-летний Морено защищает цвета «Вильярреала» с 2018 года, перейдя из «Эспаньола». В прошедшем сезоне испанец принял участие в 27 матчах за команду, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Вильярреал Херард Морено
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