Почеттино: Работа с Месси — моя мечта

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился эмоциями от подписания звездного нападающего Лионеля Месси.

Почеттино сказал As, что переход был оформлен всего за три дня, никто более не способен так оперативно оформлять трансферы. Все думали, что Месси завершит футбольную карьеру в «Барселоне», никто не мог предположить, что произойдет такая ситуация. Подписание аргентинского нападающего было мечтой.

Лионель Месси провел в главной команде «Барселоны» 18 лет (2003-2021). После того, как стало известно, что каталонский клуб не сможет подписать новый контракт с футболистом из-за определенных правил Ла Лиги, игрок заключил договор с французским «ПСЖ».