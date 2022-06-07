«Реал» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с Модричем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, по информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, завтра продлит контракт с «королевским» клубом.

Источник утверждает, что завтра, 8 июля «Реал» объявит о продлении контракта с 36-летним Модричем до лета 2023 года. Хорват, по данным Романо, войдёт в управленческий штаб «Реала» после окончания карьеры.

Хорватский полузащитник защищает цвета испанского клуба с лета 2012 года. До перехода в «Реал», Модрич выступал за «Тоттенхэм». В сезоне-2021/22 хорват сыграл за команду 45 матчей, в которых смог поразить ворота соперников три раза и отметился 12 голевыми передачами.