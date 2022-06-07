«Барселона» может подписать ди Марию

«Барселона» начнёт переговоры с вингером Анхелем ди Марией, если не сможет выкупить полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса.

По информации As, боссы испанского клуба переключатся на новую цель, в случае неудачи с трансфером Рафиньи. Источник сообщает, что аргентинец ди Мария сам не прочь пополнить состав «Барселоны».

Ранее появилась новость о том, что у каталонцев нет нужной суммы на покупку футболиста «Лидса», поэтому переговоры затянулись, но по-прежнему продолжаются.

Анхель ди Мария покинул «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона 2021/22, он защищал цвета клуба с 2015 года.