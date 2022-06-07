«Барселона» уверена в сохранении Гави

«Барселона» хочет продлить контракт с полузащитником Гави.

Каталонский клуб уверен в том, что трудовой договор с Гави будет продлен, это лишь вопрос времени, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, «Барселона» хочет сделать ставку на своих воспитанников, Гави является одним из них.

Переговоры между сторонами продолжаются, проблема заключается в том, что кто-то видит в Гави будущее клуба, а кто-то признает игрока уже состоявшимся футболистом команды, вопрос в финансовой составляющей.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль», который был заинтересован в приобретении молодой испанской звезды, решил отказаться от этой идеи.