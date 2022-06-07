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Чемпионат Испании. Ла Лига

Почеттино прокомментировал отказ Мбаппе «Реалу»

07 Июня 2022 • 16:33 Комментировать (1)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

Почеттино заявил As, что Мбаппе сделал правильный выбор, продлив контракт с «ПСЖ». Игрок вел переговоры с мадридским клубом на протяжении всего года, но это не мешало ему качественно выполнять свою работу. Окончательное решение футболист принял только на прошлой неделе, он решил остаться.

Килиан Мбаппе отказал испанскому клубу и продлил трудовое соглашение с парижской командой до конца июня 2025 года. По оценкам портала transfermarkt стоимость французского нападающего составляет 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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