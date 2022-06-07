«Барселона» в ближайшие дни продлит контракт с Роберто

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто остаётся в клубе.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что каталонская команда хочет подписать новый договор с Роберто до конца этой недели. Обновленное трудовое соглашение будет рассчитано на один сезон. По информации источника, официальное объявление о новом контракте клуб должен сделать 10 июня.

30-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В прошедшем сезоне Роберто сыграл в 12 встречах, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.

Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании по итогам сезона 2021/22.