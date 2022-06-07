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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» достиг соглашения с «Монако» по трансферу Чуамени

07 Июня 2022 • 15:45 Комментировать

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени находится в шаге от перехода в мадридский «Реал». Согласно информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, «сливочные» достигли соглашения с «монегасками» по трансфер француза.

Отмечается, что с учётом бонусов сделка обойдётся мадридскому «Реалу» в 100 миллионов евро. Теперь клубу осталось согласовать с футболистом условия личного контракта, после чего ему будет позволено пройти медосмотр и подписать контракт.

Напомним, что в трансфере Чуамени также проявляли интерес «Ливерпуль» и «ПСЖ». Тем не менее, сам игрок хотел бы перейти в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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