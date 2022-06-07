Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио: «Я поговорю с «Реалом», я хочу получать больше игрового времени»

07 Июня 2022 • 15:02 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио намекнул, что хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу». Игрок заявил, что хотел бы получать больше игрового времени на поле. Напомним, что в услугах Асенсио заинтересован чемпион Италии «Милан».

«Уйду я или останусь? Я могу остаться на один год, который остаётся у меня по контракту. Скоро я поговорю с «Реалом». Я хотел бы получить ясности. Мне хочется получать больше игрового времени. Это очень важно», – цитирует Асенсио журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Асенсио в прошлом сезоне выиграл свой третий чемпионский титул Ла Лиги в составе «Реала». Игрок забил 10 голов в победном для «сливочных» розыгрыше турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
15:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в ближайшие дни продлит контракт с Роберто
15:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» достиг соглашения с «Монако» по трансферу Чуамени
15:02 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Я поговорю с «Реалом», я хочу получать больше игрового времени»
14:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что он может попасть в мою ситуацию?»
14:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готовит трансфер на 15 миллионов евро
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 50 млн евро за форварда «Манчестер Сити»
11:48 · Италия. Серия А
Мората хочет остаться в «Ювентусе»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель убеждён, что Дембеле отлично впишется в «Челси» 2
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» смирилась с уходом Дембеле
08:46 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» установили потолок зарплат
06:38 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» поблагодарил команду и фанатов за сезон
00:49 · Италия. Серия А
Стало известно, когда определится новый клуб Дибалы
06 Июня
22:19 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Во мне умерли чувства к «Баварии» 5
21:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» в шаге от дорогостоящего трансфера
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Бетис» заинтересован в полузащитнике «Зенита»
Все новости
Рекомендуем