Асенсио: «Я поговорю с «Реалом», я хочу получать больше игрового времени»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио намекнул, что хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу». Игрок заявил, что хотел бы получать больше игрового времени на поле. Напомним, что в услугах Асенсио заинтересован чемпион Италии «Милан».

«Уйду я или останусь? Я могу остаться на один год, который остаётся у меня по контракту. Скоро я поговорю с «Реалом». Я хотел бы получить ясности. Мне хочется получать больше игрового времени. Это очень важно», – цитирует Асенсио журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Асенсио в прошлом сезоне выиграл свой третий чемпионский титул Ла Лиги в составе «Реала». Игрок забил 10 голов в победном для «сливочных» розыгрыше турнира.