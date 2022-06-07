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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» готовит трансфер на 15 миллионов евро

07 Июня 2022 • 14:14 Комментировать

«Атлетико» предпринимает всё возможное, чтобы подписать полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, «матрасники» продвинулись в переговорах с «Валенсией» по трансферу 25-летнего футболиста. Чтобы закрыть сделку, «Атлетико» должен заплатить 15 миллионов евро.

25-летний футболист является воспитанником «Валенсии», он выступает за основную команду с сезона-2016/17. В прошедшем сезоне Солер принял участие в 32 играх в Ла Лиге, поразил ворота соперников 11 раз и отметился пятью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «летучими мышами» истекает летом 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Карлос Солер
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