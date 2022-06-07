В «Барселоне» установили потолок зарплат

Президент каталонской команды Жоан Лапорта решил ввести в клуб некоторые финансовые ограничения.

По информации издания As, в каталонском клубе будет установлен потолок зарплат для футболистов, а именно не более десяти миллионов евро в год для отдельно взятого игрока. Подобное нововведение позволит «сине-гранатовым» заметно сократить свою зарплатную ведомость и поможет хотя бы частично решить свои финансовые трудности.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Барселоны» под шефством Хави Эрнандеса заняли вторую строчку в таблице испанского чемпионата.