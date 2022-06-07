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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» поблагодарил команду и фанатов за сезон

07 Июня 2022 • 06:38 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес написал благодарственное письмо, в котором обратился ко всем членам команды.

Перес написал, что 14-й трофей Лиги чемпионов навсегда останется в сердцах и памяти всех поклонников «королевского клуба» и просто любителей футбола. Функционер отметил, что футболисты и тренеры «Реала» выкладывались по полной программе, но побед бы не произошло без невероятной поддержки болельщиков.

«Образцовое поведение и поддержка фанатов заслужили восхищение всего футбольного сообщества», - добавил президент «Реала».

Напомним, что футболисты «Реала» в этом сезоне сумели выиграть не только Лигу чемпионов, но чемпионский титул в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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