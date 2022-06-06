«Реал» в шаге от дорогостоящего трансфера

Мадридский «Реал» близок к подписанию контракта с полузащитником «Монако» Орельеном Чуамени.

Мадридский клуб уже не первую неделю считается явным фаворитом в борьбе за приобретение француза, однако сделка затянулась из-за непростых переговоров с «Монако». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вопрос почти закрыт – полное согласие «Монако» вот-вот будет получено. Представители «Реала» выражают всё большую уверенность в успешном заключении сделки.

В услугах 22-летнего хавбека сборной Франции также были всерьёз заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль». Сам футболист давно склоняется к переходу в «Реал».