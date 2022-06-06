Чуамени сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ»

Французский талант Орельен Чуамени, являющийся игроком «Монако», определился с командой, в которой собирается продолжить карьеру.

Согласно сведениям журналистов RMC Sport, 22-летний полузащитник сделал выбор в пользу мадридского «Реала». Также интерес к футболисту проявлял «ПСЖ».

Орельен уже дал согласие на переход и надеется, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Этот трансфер находится под личным контролем президента «королевского клуба» Флорентино Переса.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро.