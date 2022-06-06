Винисиус рассказал о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал журналистам о том, кто в этом году должен выиграть «Золотой мяч».

Винисиус сказал Goal, что ему было очень приятно слышать слова поддержки от Неймара, но в этом году «Золотой мяч» должен достаться французскому форварду «Реала» Кариму Бензема. Бразилец отметил, что ему ещё рано выигрывать эту награду, а вот Карим уже давно заслужил её.

Напомним, что в этом сезоне 34-летний Карим Бензема вместе с «королевским клубом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Пока именно форвард «Реала» считается экспертами главным претендентом на «Золотой мяч».