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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус рассказал о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

06 Июня 2022 • 12:48 Комментировать

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал журналистам о том, кто в этом году должен выиграть «Золотой мяч».

Винисиус сказал Goal, что ему было очень приятно слышать слова поддержки от Неймара, но в этом году «Золотой мяч» должен достаться французскому форварду «Реала» Кариму Бензема. Бразилец отметил, что ему ещё рано выигрывать эту награду, а вот Карим уже давно заслужил её.

Напомним, что в этом сезоне 34-летний Карим Бензема вместе с «королевским клубом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Пока именно форвард «Реала» считается экспертами главным претендентом на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч Винисиус Жуниор
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