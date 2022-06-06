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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ди Мария определился с командой, где хотел бы продолжить карьеру

06 Июня 2022 • 12:30 Комментировать

Опытный аргентинский полузащитник Анхель ди Мария ждёт предложения от боссов «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, 34-летний аргентинский футболист хотел бы продолжить свою карьеру в каталонской команде, хотя до этого пресса сватала полузащитника в туринский «Ювентус». Стоит отметить, что до этого ди Мария выступал за мадридский «Реал». На данный момент аргентинец является свободным агентом после того, как у него истёк контракт с «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Анхель ди Мария провёл во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

 

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Барселона Анхель Ди Мария
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