Стало известно, сколько Гаттузо будет зарабатывать в «Валенсии»

Журналистам стало известно о том, сколько итальянский тренер Дженнаро Гаттузо будет получать в «Валенсии».

По информации авторитетного издания Marca, итальянский специалист будет получать в испанской команде три миллиона евро в год по двухлетнему соглашению. В ближайшее время о назначении Гаттузо будет объявлено официально. В прошлом сезоне итальянец отдыхал от работы.

Гаттузо на посту главного тренера «Валенсии» заменит Хосе Бардоласа, под руководством которого «летучие мыши» в прошедшем сезоне заняли лишь девятую строчку в таблице Ла Лиги и не попали в еврокубки.