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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько Гаттузо будет зарабатывать в «Валенсии»

06 Июня 2022 • 08:51 Комментировать

Журналистам стало известно о том, сколько итальянский тренер Дженнаро Гаттузо будет получать в «Валенсии».

По информации авторитетного издания Marca, итальянский специалист будет получать в испанской команде три миллиона евро в год по двухлетнему соглашению. В ближайшее время о назначении Гаттузо будет объявлено официально. В прошлом сезоне итальянец отдыхал от работы.

Гаттузо на посту главного тренера «Валенсии» заменит Хосе Бардоласа, под руководством которого «летучие мыши» в прошедшем сезоне заняли лишь девятую строчку в таблице Ла Лиги и не попали в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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