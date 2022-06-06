«Реал» готов до конца бороться за подписание Чуамени

Руководители мадридского «Реала» не оставляют надежды на подписание молодого французского полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы «королевского клуба» готовы до конца бороться за подписание 22-летнего французского футболиста, который всё ещё не решил, где хотел бы продолжить карьеру. «Реал» намерен возобновить переговоры с Чуамени в ближайшее время. Стоит отметить, что в услугах француза также заинтересован «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.