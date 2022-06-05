Испанский клуб может арендовать нападающего «Реала»

«Хетафе» ведёт переговоры с мадридским «Реалом» об аренде нападающего Луки Йовича.

24-летний нападающий не входит в дальнейшие планы Карло Анчелотти, поэтому клуб активно подыскивает игроку варианты трудоустройства. Как сообщает AS, в настоящий момент «Хетафе» пытается оформить подписание серба на правах аренды.

Контракт Луки Йовича с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Во всех турнирах завершившегося сезона нападающий всего 19 раз появился на поле, став автором одного гола и трёх результативных передач. Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в 16 млн евро.

«Хетафе» финишировал на 15-м месте в Ла Лиге по итогам сезона 2021/22.