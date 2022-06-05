«Реал» отреагировал на победу Надаля на «Ролан Гаррос»

Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос».

«Поздравляем с историческим достижением. Великий мадридиста, почётный член клуба, лучший теннисист всех времён», – говорится в сообщении, размещённым в твиттере «сливочных».

Стоит отметить, что Рафаэль Надаль является поклонником мадридского «Реала» и по мере возможности посещает их матчи. Для Надаля эта победа стала 22-й в турнирах «Большого шлема».

Помимо «Реала» Надаля поздравили «Валенсия» и «Севилья».