Чуамени выбирает между «ПСЖ» и «Реалом»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени стал открытием прошлого сезона и стал лакомой трансферной целью для топ-клубов Европы. Об интересе мадридского «Реала» к игроку говорится давно, но неожиданно в борьбу за оцениваемого в 60 млн евро хавбека включился «ПСЖ», который уже победил «королевский» клуб в борьбе за форварда Килиана Мбапе. Причем предложение парижан более щедрое.

- Всё это меня не волнует, потому что я всегда хотел находиться в такой ситуации, - заявил Чуамени Telefoot. - Интерес топ-клубов свидетельствует о том, что я хорошо играю.

На вопрос о выборе следующего клуба Чуамени ответил, что пока ничего не решил.

В 50 матчах прошлого сезона Чуамени забил 5 голов.