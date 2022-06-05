«Реал» не заинтересован в услугах Погба

Полузащитник Поль Погба не станет игроком мадридского «Реала».

По информации испанского издания Cope.es, «королевский» клуб не рассматривает возможность осуществить трансфер французского полузащитника. Редакция ссылается на собственные источники и сообщает, что Погба интересуются «Ювентус», «ПСЖ» и команды из США.

Напомним, летом этого года у 29-летнего француза истёк контракт с «Манчестер Юнайтед», и футболист стал свободным агентом. В сезоне-2021/22 Погба сыграл за «красных дьяволов» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал девять результативных передач.