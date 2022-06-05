«Барселона» решила продать Пьянича французскому топ-клубу

32-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич не нужен каталонской «Барселоне». Об этом отрапортовали журналисты Mundo Deportivo. Опытный хавбек не входит в планы нынешнего тренерского штаба «сине-гранатовых».

По данным источника, Миралем может продолжить карьеру во французском чемпионате. Интерес к нему проявляет «Марсель». Стороны уже провели предварительные переговоры.

В минувшем сезоне Пьянич выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ».

Срок контракта боснийца с «Барселоной» истекает летом 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 11,5 миллиона евро.