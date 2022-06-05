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Шакира опровергла слухи о своём нервном срыве после расставания с Пике

05 Июня 2022 • 10:15 Комментировать

Известная певица Шакира в своих социальных сетях опровергла слухи о том, что после расставания с футболистом «Барселоны» Херардом Пике она попала в больницу.

Шакира написала, что получает много сообщений со словами поддержкой, но с ней всё хорошо, а в больнице она была замечена не из-за нервного срыва, а из-за болезни отца. Певица отметила, что фотографии, которые распространяются в сети, были сделаны ещё пару недель назад.

Напомним, что недавно Шакира и Херард Пике официально объявили о расставании. Причиной этого стали частые измены испанского футболиста «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Шакира
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