Шакира опровергла слухи о своём нервном срыве после расставания с Пике

Известная певица Шакира в своих социальных сетях опровергла слухи о том, что после расставания с футболистом «Барселоны» Херардом Пике она попала в больницу.

Шакира написала, что получает много сообщений со словами поддержкой, но с ней всё хорошо, а в больнице она была замечена не из-за нервного срыва, а из-за болезни отца. Певица отметила, что фотографии, которые распространяются в сети, были сделаны ещё пару недель назад.

Напомним, что недавно Шакира и Херард Пике официально объявили о расставании. Причиной этого стали частые измены испанского футболиста «Барселоны».