«Реал» указал на выход одному нападающему

Форвард Мариано Диас может уйти из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

По сообщениям источника, руководство «королевского клуба» решило отпустить 28-летнего футболиста, не имеющего регулярной игровой практики. Среди вариантов продолжения карьеры нападающего называются французский «Лион» и турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний доминиканский нападающий провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.