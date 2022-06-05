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Мисс «Бум-Бум» - о Пике, изменившем Шакире: «Он каждый день писал о моей заднице и присылал откровенные фото»

05 Июня 2022 • 09:02 Комментировать (4)

Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды выигрывала титул «Мисс Бум-Бум», высказалась о ситуации с изменами защитника «Барселоны» Херарда Пике. Ранее футболист расстался с певицей Шакирой из-за своей неверности.

«Пике каждый день писал мне о моей заднице. Единственные футболисты «Барселоны», которые никогда не писали мне, это Лионель Месси и Филиппе Коутиньо. В отличие от Пике они отличные мужья и уважают своих жен.

Пике еще присылал мне свои откровенные фото. Но я не открывала их», - поведала модель в беседе с El Diario.

Ранее сообщалось, что Пике был уличен в измене с 20-летней студенткой. После расставания с игроком Шакира попала в больницу, у нее произошел панический приступ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Сьюзи Кортес
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