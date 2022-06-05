Алвес хочет остаться в «Барселоне» ещё на один сезон

Опытнейший бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес очень хочет остаться в каталонском клубе ещё на один сезон.

По информации As, 39-летний бразильский футболист собирается в ближайшее время провести личную встречу с главным тренером «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом и с руководством каталонской команды. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что «Барселона» может подписать с защитником соглашение на полгода с возможностью продления ещё на полгода.

В прошедшем сезоне Дани Алвес провёл в испанской лиге 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.