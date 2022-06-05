«Атлетико» хочет приобрести лучшего бомбардира «Эспаньола»

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас может перейти в «Атлетико» Мадрид.

AS сообщает, что мадридский клуб в срочном порядке ищут замену ушедшему форварду Луису Суаресу. Его заменой может стать игрок «Эспаньола» Томас. Боссы «сине-белых» не горят желанием расставаться с нападающим, но он может выкупить свой контракт, заплатив 75 миллионов евро отступных, которые прописаны в его трудовом соглашении с клубом.

В сезоне 2021/22 испанец сыграл в 36 матчах, в которых смог забить 17 мячей и сделать три голевых передачи во всех турнирах. Контракт Томаса с «Эспаньолом» рассчитан до 2026 года.