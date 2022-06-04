Бэйл ответил на вопрос, когда он завершит карьеру

Нападающий Гарет Бэйл поделился информацией о том, готов ли он завершить карьеру этим летом.

Бэйл сказал Wales Online, что результат стыкового матча между Уэльсом и Украиной никак не повлияет на его решение о дальнейшей карьере. Пока футболист не готов останавливаться и будет искать новый клуб после матчей сборной. Пока все внимание на предстоящей игре, хочется вывести Уэльс на чемпионат мира впервые с 1958 года.

Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал» после завершения трудового соглашения с клубом. Он провел в команде девять лет и смог завоевать 16 трофеев. Портал transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.