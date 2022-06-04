Бэйл сказал, когда примет решение по новому клубу

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл ответил на вопрос о своём футбольном будущем.

Бэйл сказал Sky Sports, что он сейчас сосредоточен только на матчах своей сборной, остальное его пока не волнует. Не факт, что решение по новому клубу будет сразу после стыковых матчей.

На вопрос о том, сколько предложений поступило футболисту, он ответил, что достаточно много команд желает его видеть в своем составе.

32-летний игрок в минувшем сезоне принял участие в семи матчах, в которых смог забить один мяч с учетом всех турниров. Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал» по окончанию трудового договора с командой.