«Реал» устроит распродажу в летнее трансферное окно, клуб покинут девять игроков

Будущее некоторых футболистов «Реала» остаётся неизвестным. Лишь Марсело, Гарет Бэйл и Иско уже сообщили о том, что покинут команду.

На этом изменения в команде не заканчиваются. По данным испанского издания Marca, команду покинут ещё шесть игроков: Дани Себальос, Марко Асенсио, Лука Йович, Мариано Диас, Хесус Вальехо и Андрей Лунин.

Напомним, «Реал» уже объявил о том, что команду пополнил защитник Антонио Рюдигер. «Королевский» клуб в сезоне-2021/22 стал победителем Примеры и Лиги чемпионов. После победного сезона в ЛЧ команда получит почти полмиллиарда евро призовых.