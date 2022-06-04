«Реал» получит почти полмиллиарда евро за победу в Лиге чемпионов

В летнее трансферное окно «Реал» может позволить себе вести активную работу.

Это связано с тем, что после победы «сливочных» в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 команда получит 410 миллионов евро призовых. Этой суммы явно хватит на все трансферные цели «королевского» клуба.

Напомним, в финале Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 команда Карло Анчелотти одержала победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Победный гол на счету форварда Винисиуса.

Помимо Лиги чемпионов «Реал» выиграл и чемпионат Испании. «Королевский» клуб оформил победу в Ла Лиге за четыре тура до конца чемпионата.