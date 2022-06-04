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Корреа рассказал о пережитой операции на сердце в возрасте 18 лет

04 Июня 2022 • 18:40 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа покинул расположение сборной Аргентины, чтобы вернуться в столицу Испании, где ему предстоит операция по удалению шрама в области сердца.

«В этот понедельник врачи удалят шрам, который остался на мне от старого хирургического вмешательства, которое произошло несколько лет назад в США. Если вы не помните, я расскажу это для вас. Я пережил сложную ситуацию, когда мне сделали микрохирургию сердца в 2014 году. Мне едва исполнилось 18 лет. Я двигался вперед с верой и любовью на всю жизнь, ведь никогда не нужно сдаваться. Даже в самом неудачном положении», — написал Корреа в своих социальных сетях.

27-летний аргентинец защищает цвета «Атлетико» с 2015 года. Он перешёл из «Сан Лоренцо» за 10 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Корреа сыграл 49 матчей за «Атлетико», в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Анхель Корреа
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