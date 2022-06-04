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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три испанских клуба заинтересованы в игроке «Барселоны»

04 Июня 2022 • 18:18 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

По информации Fichajes, Гонсалес может перебраться в один из испанских клубов на правах аренды. На 20-летнего хавбека претендуют «Бетис», «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

Футболист является воспитанником каталонского клуба. В минувшем сезоне он сыграл в 36 встречах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 20 миллионов евро. Действующий контракт Гонсалеса рассчитан до окончания сезона 2023/24.

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бетис Барселона Реал Сосьедад Нико Гонсалес
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