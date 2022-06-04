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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает возможность восстановить третью команду «Реал C»

04 Июня 2022 • 17:10 Комментировать (1)

Руководство «Реала» всерьёз намеренно возродить свою третью команду «Реал Мадрид C», сообщает Marca.

В 2015 году этот проект был расформирован, а в 2022 году боссы клуба выразили желание восстановить команду. Если команду получится возродить, то она начнёт выступление в РФЕФ – первый испанский дивизион.

Сообщается, что за счёт восстановления третьей команды «Реал» сможет рассчитывать на доморощенных игроков. Во-вторых, это связано с проблемами команды, в связи с новыми финансовыми правилами ФИФА.  Цель этих правил является избежание накопления большого числа футболистов в реестре команды. Таким образом, «Реал» сможет разбивать основной состав на три команды, и так уходить от проблем с ФИФА.

В настоящий момент у команды две команды «Реал» - основная, которая выиграла Лигу чемпионов и Примеру в сезоне-2021/22. «Реал B» - вторая, которая выступает во втором дивизионе Примеры. Второй командой руководил легенда команды Рауль Гонсалес.

   


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Рауль Гонсалес Ла Лига
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