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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике и Шакира объявили о расставании

04 Июня 2022 • 14:08 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике и колумбийская певица Шакира официально объявили о расставании. Ранее сообщалось, что испанец изменил своей девушке с молодой студенткой.

Напомним, что Пике и Шакира встречались с 2011 года. С тех пор пара так и не поженилась, но успела родить двоих детей. На днях также ходили слухи, что Шакира попала в больницу из-за приступа паники после измены Пике.

Слухи о том, что Пике якобы изменил Шакире с мамой одноклубника по «Барселоне» Гави оказались неправдивыми. Девушка, с которой певица обнаружила своего парня в собственной квартире была молодой студенткой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Шакира
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