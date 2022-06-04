Пике и Шакира объявили о расставании

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике и колумбийская певица Шакира официально объявили о расставании. Ранее сообщалось, что испанец изменил своей девушке с молодой студенткой.

Напомним, что Пике и Шакира встречались с 2011 года. С тех пор пара так и не поженилась, но успела родить двоих детей. На днях также ходили слухи, что Шакира попала в больницу из-за приступа паники после измены Пике.

Слухи о том, что Пике якобы изменил Шакире с мамой одноклубника по «Барселоне» Гави оказались неправдивыми. Девушка, с которой певица обнаружила своего парня в собственной квартире была молодой студенткой.