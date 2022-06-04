«Бетис» подписал полноценный контракт с форвардом «Реал Сосьедада»

Руководители «Бетиса» приняли решение выкупить соглашение бразильского нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

Как сообщает пресс-служба «зелёно-белых», испанская команда подписала полноценный контракт с 30-летним бразильским футболистом, который в прошлом сезоне выступал за «Бетис» на правах аренды. За Виллиана Жозе боссы «Бетиса» заплатили восемь с половиной миллионов евро, а сам игрок подписал с клубом договор на четыре года.

В прошедшем сезоне Виллиан Жозе провёл в испанской лиге в составе «Бетиса» 32 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре ассиста.