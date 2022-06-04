Френки де Йонг: Футбол в сборной подходит мне больше футбола в «Барселоне»

Голландский полузащитник Френки де Йонг заявил журналистам, что играть в национальной команде ему более комфортно, чем в каталонском клубе.

Де Йонг сказал, что в голландской сборной он играет совсем иначе, чем в каталонском клубе. Полузащитник отметил, что футбол в национальной команде подходит ему гораздо больше, нежели футбол в «Барселоне».

Напомним, что этим летом голландский футболист может сменить клубную прописку. В услугах де Йонга очень заинтересован «Манчестер Юнайтед», в котором теперь работает голландский специалист Эрик тен Хаг. В прошлом сезоне Френки провёл в Ла Лиге 32 матча и забил три мяча.